ZAN : le Sénat dénonce un passage en force

Aménagement du territoire

Publié le 18/03/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Dans un communiqué du 14 mars, la commission des affaires économiques du Sénat adresse de lourdes critiques aux projets de décret d'application de la loi Climat et résilience relatifs au ZAN.

Le ZAN n’a pas fini de faire parler de lui : très attendus, les projets de décret d’application des articles 194 et suivants de la loi Climat et résilience sont en consultation publique depuis le 4 mars, jusqu’au 25 mars prochain. De nombreuses versions ont été présentées aux associations d’élus locaux, puis amendées suite à leurs remarques tout au long de l’automne. Pourtant, la version définitive semble satisfaire peu de monde. Le conseil national d’évaluation des normes a rendu un avis défavorable sur les trois projets de textes le 3 mars dernier, et son président Alain Lambert, dans une note de son blog, appelle à « arrêter l’improvisation ».

La commission des affaires économiques du Sénat, dans un communiqué du 14 mars, estime qu’avec ces textes, « le gouvernement entend remettre en cause les équilibres de la loi Climat et résilience ». Dans son viseur, le projet de décret « relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ».

Un Sraddet trop dirigiste

La loi a prévu que le Sraddet, document de planification régionale, intègre les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, en particulier avec un objectif de réduction par tranche de dix années. Les Sraddet sont composés d’un rapport d’objectifs – qui s’imposent avec un lien de prise en compte aux documents infrarégionaux – et d’un fascicule de règles générales – qui s’imposent avec un lien de compatibilité aux autres documents de planification, tels que Scot, PLU-I, etc.

Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques, rappelle que « en commission mixte paritaire, le Sénat avait négocié que la loi prévoit que les règles générales du ZAN soient inscrites dans le rapport d’objectifs, mais dans les règles du fascicule ne devaient pas figurer de règles contraignantes », or c’est bien le contraire que prévoit le projet de décret.

« Ce que prévoit le projet de décret est totalement orthogonal par rapport à l’esprit de la loi. Nous avions obtenu que ces règles contraignantes soient discutées en conférences régionales des Scot », tempête-t-elle. Autre élément de contrariété : le Sénat conteste le mode comptabilisation des projets en cours, qui limite le développement de projets futurs. « C’est pire qu’une baisse de 50% de l’artificialisation des sols, on momifie les territoires », met en garde Sophie Primas.

Une nomenclature qui n’a pas de sens

La nomenclature des sols artificialisés définie en annexe du projet de décret du même nom serait aussi en contradiction avec l’esprit de la loi, selon le Sénat. Alain Lambert estimait déjà que cette nomenclature fixait des règles incertaines et arbitraires. Le Sénat s’emporte contre la disposition qui comptabilise les parcs et jardins comme artificialisables : ils sont considérés comme des « creuses », qui peuvent donc être artificialisées pour faire de la densification.

« Cela est totalement en contre- productif par rapport à la nécessité de ramener la nature en ville, de lutter contre le changement climatique. De plus cette nomenclature est applicable à partir de 2031, pourquoi vouloir prendre ces décrets si vite », reproche la présidente de la commission des Affaires économiques.

La commission des affaires économiques appelle donc « le gouvernement à prendre le temps du dialogue et de l’écoute, avant de confirmer des décrets qui suscitent davantage d’interrogations qu’ils n’actent d’avancées. » Elle l’appelle « à rendre au SRADDET le rôle qui lui a été confié par loi – ni plus, ni moins – en respectant la répartition actuelle des compétences entre région, intercommunalités et communes, en vertu du principe constitutionnel de non‑tutelle d’une collectivité sur une autre ». Des discussions sont en cours avec le ministère de la transition écologique pour amender une nouvelle fois ces textes