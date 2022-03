Des étudiants en finances locales accompagnent des élus ruraux

Finances locales

Publié le 17/03/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : Actu experts finances, France

Pas moins de 50 maires ruraux de la région Bourgogne-Franche-Comté et parfois même au-delà, ont répondu à la proposition du master 2 Finances des collectivités territoriales et des groupements de l’université de Bourgogne de mettre à leur disposition l’expertise de ses étudiants.

La première édition en 2019 avait déjà permis aux élèves du master 2 Finances des collectivités territoriales et des groupements de l’université de Bourgogne de proposer leurs services à une petite dizaine d’élus ruraux du territoire. Après une année blanche en 2020 pour cause de crise sanitaire, le fondateur et directeur du programme Patrice Raymond a renouvelé le 28 février 2022 une opération de conseil en finances locales à l’adresse des maires ruraux, délivré par les étudiants.

« Les élus ruraux ont besoin d’être accompagnés sur les matières financières d’autant qu’ils vont voter leur budget fin mars. Les étudiants les ont reçu en visioconférence pour les aider à mieux comprendre la loi de finances, la construction de leur budget prévisionnel, les emprunts et leur donner des pistes ...

