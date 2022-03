Accueil

Actualité

Actualité France

France Le ministère de l’Intérieur dévoile son projet pour les cinq ans à venir

Sécurité

Le ministère de l’Intérieur dévoile son projet pour les cinq ans à venir

Publié le 17/03/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : France

© Gérard Bottino - stock.adobe.com

Véritable programme électoral du candidat-président Emmanuel Macron, le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi) a été présenté mercredi 16 mars en Conseil des ministres. Le texte qui prévoit d'allouer 15 milliards d'euros supplémentaires sur cinq ans à la sécurité ne pourra pas être voté par le Parlement avant la présidentielle. Au programme : plus de bleu et un meilleur pilotage du continuum de sécurité.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Sécurité publique