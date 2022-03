Accueil

[Vidéo] Urgence climatique : Jean-Marc Jancovici face aux élus des intercommunalités

Publié le 17/03/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

Intercommunalités de France

Pour limiter le réchauffement à +2°C en 2050, il va falloir décarboner notre économie et bouleverser nos comportements, nous explique The Shift Project dans son "Plan de transformation de l'économie française". Qu'en pensent les collectivités et quel rôle peuvent elles jouer ? C'est le sujet du débat entre les élus d'Intercommunalités de France et Jean-Marc Jancovici, président du Shift Project.

