Infrastructures de transports : un « mur d’investissements » à venir

Transports

Publié le 17/03/2022 • Par Nathalie Arensonas • dans : Actu experts finances, actus experts technique, France

« Ambition de base », « sélective » ou « maximale » ? Ces trois scénarios sont inscrits dans l’épais rapport du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) remis au gouvernement le 16 mars. A la future majorité de choisir le niveau des investissements publics consentis aux transports et aux mobilités au cours du prochain quinquennat, forcément placé sous le régime de la décabornation.

Le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) a rendu le 16 mars 2022 son nouveau et copieux rapport (134 pages) sur les investissements à mener sur les rails, les routes, les voies navigables, les ports, les installations de production et de distribution des énergies alternatives etc. Il répond à une commande du ministre des Transports afin de dessiner « un bilan et des perspectives pour les infrastructures de transport et les mobilités ».

Le COI dresse un bilan des investissements publics du quinquennat qui s’achève. Si les routes nationales concédées et le fluvial s’en sortent plutôt bien (de quoi satisfaire Bruno Cavagné, le patron de la Fédération nationale des travaux publics et numéro 2 du COI), le réseau ferroviaire lui, souffre de « crédits de renouvellements restés très en ...

