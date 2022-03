STATISTIQUES

L’emploi s’est replié dans la fonction publique territoriale en 2020

Publié le 17/03/2022 • Par La Rédaction • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

philippe Devanne / AdobeStock

Fin 2020, 5,7 millions de salariés travaillent dans la fonction publique, soit 33 900 de plus qu’un an auparavant (+ 0,6 %), accentuant la hausse de 2019 (+ 0,3 %). L’emploi augmente nettement dans la fonction publique hospitalière (+ 1,8 %) et dans une moindre mesure dans la fonction publique de l’État (+ 0,8 %), mais se replie dans la fonction publique territoriale (- 0,4 %).

Fonction publique