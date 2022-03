Eau de Paris investit pour améliorer durablement son rendement

En sectorisant et en instrumentant son réseau à l’aide de 3000 capteurs acoustiques, la régie Eau de Paris va améliorer la maîtrise des flux sur son réseau de distribution. En ajoutant le déploiement de sa nouvelle télérelève, elle vise un rendement de 92% d’ici à la fin 2022 qu’elle compte alors stabiliser.

Avec les évolutions techniques en cours sur ses 2000 km de réseau de distribution, Eau de Paris illustre l’orientation durable de sa stratégie d’investissement. « L’objectif est de maximiser la performance de notre réseau tout en privilégiant des choix d’investissement raisonné. Pour cela, nous le digitalisons à bon escient car la technologie doit rester au service de nos métiers », souligne Benjamin Gestin, directeur général de la régie parisienne, créée en 2010 sur la production et la distribution d’eau potable.

Sur les 488 millions d’euros abondant son plan pluriannuel d’investissement sur 2021-2026, plus d’un tiers reste consacré à la gestion patrimoniale et au renouvellement du réseau. Mais une ligne de 14 millions d’euros est dédiée à la traçabilité et la maîtrise des flux ...