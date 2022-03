Réfugiés ukrainiens : les villes peinent à organiser l’hébergement

Solidarité

Publié le 16/03/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la une, France

En dépit d’une mobilisation forte de différents ministères, des élus locaux, des associations, l’accueil des déplacés ukrainiens, piloté localement par les préfets de département, manque encore de coordination et de lisibilité. Plus de 15 000 personnes sont déjà arrivés en France, au moins 100 000 sont attendus.

« La France prendra sa part dans l’accueil » des réfugiés ukrainiens, martèlent depuis des jours le président de la République et plusieurs ministres, une part estimée pour l’instant à 100 000 personnes. Un chiffre non négligeable puisqu’il dépasse le nombre de demandeurs d’asile en 2021, tous pays confondus, qui s’élevait à 95 600 demandes. Le défi est donc de taille, et exige une forte coordination des acteurs – Etat, élus locaux, opérateurs associatifs, acteurs de l’hébergement et du logement.

L’action se structure au niveau national…

A la demande de l’Association des maires de France, Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, et Joël Giraud, le tout nouveau ministre de la Cohésion des territoires, ont mis en place, le lundi 14 mars, un comité de suivi, dont l’objectif est de ...