Yannick Jadot, l’homme de Picardie

Présidentielle 2022

Publié le 17/03/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Désireux de rompre avec l’image d'écolo parisien que lui accolent ses adversaires, le candidat EELV rappelle volontiers ses racines dans l’Aisne. « Très attaché au terroir », Yannick Jadot plaide pour la constitution d’un grand ministère de l’aménagement du territoire.

C’est une terre qui, tout au long des siècles, a été le champ de bataille de la France. De l’affaire du vase de Soissons aux mutins du Chemin des Dames, l’Aisne a connu son lot de faits d’armes.

En proie à une désindustrialisation et une paupérisation massives, le département a été le seul, avec le Pas-de-Calais, à porter en 2017 Marine Le Pen en tête du second tour de la présidentielle. Dans ces campagnes, on « fume des clopes et on roule au diesel », comme dirait l’ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.

Autant dire que l’Aisne est, pour Europe Ecologie Les Verts, une terre de mission, loin de ses grands fiefs urbains de Lyon, Grenoble, Strasbourg ou Bordeaux. Et pourtant, c’est bien un enfant du pays qui, cette année, porte les couleurs d’EELV à la présidentielle. Yannick ...

