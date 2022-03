L’écotaxe fait un retour prudent en Alsace

Transports routiers

Publié le 15/03/2022

Fait unique en France, depuis le 28 février 2022 la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), déjà gestionnaire des routes nationales et autoroutes non concédées, dispose des compétences pour mettre en place sa propre taxe sur le transit des poids lourds. Son exécutif marche sur des œufs pour le déploiement du « R-Pass », qu’il n’envisage d’appliquer qu’à l’horizon 2025, sous certaines conditions.

« Nous sommes la seule collectivité de France en capacité de mettre en place une taxe spécifique sur le transport routier de marchandises, a rappelé Frédéric Bierry, le président de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), lors d’un déjeuner de presse organisé à Strasbourg, vendredi 11 mars. « Tout le monde nous regarde et observe la situation comme le lait sur le feu. C’est pour ça que nous prenons le temps de la construire ».

Rééquilibrer le trafic avec l’Allemagne

La CEA, qui rassemble depuis le 1er janvier 2021 les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, est gestionnaire des routes nationales et des autoroutes non concédées. Depuis le 28 février, elle dispose aussi du cadre juridique adéquat pour déployer son « R-Pass » (« R », pour « route » ou « road »), grâce au vote de la loi ...