Intégrer la réversibilité pour mieux gérer le patrimoine scolaire

Bâtiments

Publié le 21/03/2022 • Par Jean-Paul Stéphant, ingénieur en chef ER • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

De plus en plus de collectivités pensent désormais, dès la conception, à l'usage qu'elles feront d'un bâtiment scolaire lorsque celui-ci fermera, faute de classes. C'est ce qu'on appelle la réversibilité.

L’exercice n’est pas original. Il est même assez courant de fermer des classes et de les affecter à d’autres usages, ou d’en ouvrir de nouvelles. Mais il est rare encore de penser à cette éventualité dès l’origine du bâtiment. C’est ce que propose la réversibilité qui, intégrée au projet le plus en amont possible permet de s’adapter plus facilement aux variations d’effectifs.

Une définition de la réversibilité

Les locaux d’un établissement scolaire ne semblent pas si différents de ceux affectés à d’autres activités. Ceci permet d’ailleurs d’utiliser certains d’entre eux à d’autres fins lorsque les effectifs décroissent. Mais de telles réaffectations se traduisent souvent par un résultat peu satisfaisant. Il faut alors envisager des travaux pour les adapter et le montant de ceux-ci peut ...