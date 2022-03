La communauté d’agglo de Sarreguemines propage le contrôle interne sur son intranet

Innovations dans les territoires (6/8)

La communauté d'agglomération de Sarreguemines a mis en place sur son intranet un point d'entrée unique pour consulter toute la documentation relative aux risques et aux procédures financières et comptables.

Des éléments du contrôle interne épars et hétérogènes, pas toujours très accessibles ou connus des directions opérationnelles… la prise de conscience par la communauté d’agglomération de Sarreguemines des insuffisances de son contrôle interne date du diagnostic global d’entrée dans l’expérimentation de la certification des comptes. Fort de ce constat (que pourraient d’ailleurs partager l’ensemble des collectivités territoriales), l’intercommunalité a entrepris d’instaurer un espace intranet dédié au contrôle interne et aux procédures comptables.

L’aiguillon de la certification des comptes

Sollicitée dans le cadre de l’expérimentation de la certification des comptes pour élaborer un guide d’audit à l’usage des commissaires aux comptes, la communauté d’agglomération a acquis une méthode de modélisation de son contrôle interne. « Nous avons à cette occasion compris les méthodes d’audit des commissaires aux comptes et la nécessité d’avoir des démarches formalisées et les procédures rédigées », commente Ghislain Knepper, directeur du pôle finances, fiscalité, marchés publics.

Pour ce faire, en 2019 neuf groupes de travail ont été institués par cycle comptable (achats, recettes sur les impôts directs, dette…), réunissant les principaux agents concernés (direction financière, directions opérationnelles, ainsi qu’un représentant du comptable public). « Chaque groupe de travail a préétabli un logigramme et entrepris de décrire l’ensemble des processus, de modéliser l’organisation, d’opérer un récolement de la documentation et des outils déjà existants et d’évaluer les besoins des services », décrit Ghislain Knepper. Professionnalisées, les procédures ont également été harmonisées, alors que jusque-là chaque régisseur avait son propre outil pour tenir le journal grand-livre régie de recettes ou établir les factures.

144 documents en ligne

Désormais, 144 documents sont disponibles sur l’intranet, qu’il s’agisse de guides génériques, de guides d’imputation, de fiches de procédures comptables, de procédures de contrôle interne ou de référentiels de risques. L’ensemble est accessible aux agents réalisant des opérations comptables ainsi qu’aux auditeurs externes à la collectivité. Un système d’horodatage permet par ailleurs de vérifier l’actualisation des documents, très régulièrement réalisée. « Je suis la seule personne habilitée à déposer et actualiser les documents sur le site », note le directeur du pôle finances.

La prise en main de l’outil s’est faite progressivement. « Il faut être pédagogue. Alors que la direction des finances était auparavant fréquemment interrogée par les services, désormais quand nous sommes sollicités, nous incitons d’abord nos interlocuteurs à consulter l’intranet, et si jamais ils n’ont pas eu la réponse à leurs questions, ils peuvent revenir vers nous » , explique Ghislain Knepper. Les agents se sont rapidement emparé de l’outil. Parmi les documents les plus utilisés, les guides d’imputation comptable ou encore des recettes, ainsi que les modèles de devis et de factures.

« Évidemment il ne s’agit que d’un outil parmi d’autres. Nous sommes encore loin de nos objectifs ambitieux de contrôle interne et nous continuons à travailler sur les aspects documentation, cartographie des risques et systèmes d’information », poursuit le directeur du pôle finance.