Dégel du point d’indice : quel impact dans les collectivités locales ?

Publié le 15/03/2022

Le gouvernement a annoncé, lundi 14 mars, à la surprise générale, le dégel du point d'indice avant l'été... soit après l'élection présidentielle. Syndicats et collectivités doivent être consultés jusqu'à la fin du mois. Pour ces dernières, le sujet de l'impact sur les finances locales doit se poser.

Chiffres-clés "Si la décision finale devait conduire à se caler sur une inflation à 4 % et donc à augmenter le point d’indice de 4 %, cela coûterait 8 milliards d’euros dont près de 500 millions d'euros pour les seuls employeurs urbains", selon France Urbaine qui réclamait le dégel, mais que soit parallèlement ouverte une discussion sur les ressources financières associées.

Coup de théâtre à deux jours de la manifestation lancée par des syndicats sur le pouvoir d’achat des agents… et à moins d’un mois du premier tour de l’élection présidentielle. Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, a annoncé, le 14 mars, au sortir de la conférence sur les perspectives salariales, le dégel du point d’indice avant l’été. Une mesure qu’elle a longtemps rejeté car jugé « facile », évaluée à 2 milliards d’euros et qui raterait la cible des petits salaires.

Mais avec la guerre en Ukraine, le contexte économique a déjà fortement évolué. « Nous n’avons jamais connu une inflation aussi forte depuis 1991″, expliquait la ministre sur France Info, mardi 15 mars ...

