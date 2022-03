Education

Les résultats en demi-teinte du dédoublement des classes en REP et REP+

Publié le 15/03/2022

Le dédoublement des classes en grande section, CP et CE1 dans les zones d’éducation prioritaire était la mesure phare du quinquennat. Cinq ans plus tard, le dédoublement n’est pas totalement achevé, et n’a permis ni une inversion franche des difficultés scolaires, ni une remise à plat des pratiques enseignantes.

Education prioritaire