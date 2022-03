Un master pro qui apprend à gérer les projets éducatifs

Compétences

Publié le 25/03/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu Education et Vie scolaire, Toute l'actu RH

Un parcours cadre éducatif forme les futurs managers du secteur à travailler en partenariat et à analyser leurs pratiques.

Chiffres-clés Cible : éudiants ou professionnels. Objectif : former les futurs cadres du secteur éducatif. Durée : 2 ans (4 semestres). Prérequis : licence (bac + 3) ou équivalent. Contact : Christine Gautier Chovelon, directrice de la mission d’appui à la modernisation de l’organisation au CNFPT - Paca, enseignante-chercheuse associée à l’Inspé, christine.gautier-chovelon@univ-cotedazur.fr

« Sans ce master, je n’aurais pas pris mon poste de la même manière », assure ­Sandrine Rousseau, directrice du pôle « enfance petite enfance » d’Aix-en-Provence (2 400 agents, 145 100 hab.). Elle est l’une des 35 diplômés du master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (Meef), parcours cadre éducatif proposé par l’institut supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé) de l’académie de Nice.

Secteur public ou privé

Ouvert en 2018 sur le site de la Seyne-sur-Mer de l’université Nice – Côte d’Azur, le diplôme a été monté avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et l’Asso­ciation nationale des directeurs et des cadres de l’éducation des villes et des collectivités (Andev).

« La formation s’adresse à des étudiants et à des professionnels souhaitant acquérir une qualification dans la conduite et la gestion de projets éducatifs, dans le secteur public ou privé », indique Christine ­Gautier ­Chovelon, directrice de la mission d’appui à la modernisation de l’organisation au CNFPT - Provence - Alpes – Côte d’Azur, enseignante-chercheuse associée à l’Inspé de Nice. Ils peuvent ensuite devenir responsable de service « éducation enfance jeunesse », chef de projet, chargé de développement ou de mission, coordonnateur de politiques éducatives…

« J’étais déjà dans la collectivité et je connaissais sa politique éducative. Mais pour passer de conseillère en gestion de projet à directrice, j’avais besoin de me former, pour notamment connaître les problématiques des partenaires », rapporte ­Sandrine Rousseau.

Préparation au concours

Si d’autres Inspé en France proposent des parcours « encadrement éducatif », le master niçois a la particularité d’être très professionnalisant. La deuxième année se déroule obligatoirement en alternance.

« L’ossature de la formation permet l’acquisition d’une posture réflexive et de développer un projet professionnel autour du “savoir-coopérer” », précise Christine ­Gautier ­Chovelon. L’autre particularité de ce master vient de l’intégration d’une option permettant de préparer le concours d’attaché territorial en deuxième année. Stéphanie Wiart, DRH de Draguignan, a pu mesurer l’apport de cette formation dans la pratique professionnelle de Céline ­Jacqueloot. « Ce qu’elle a appris lui permet notamment d’accompagner le changement de posture des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles [Atsem] », indique-t-elle. Solène David, ancienne alternante à Ollioules (150 agents, 13 900 hab., Var), a été, après le cursus, recrutée comme coordonnatrice « enfance jeunesse » : « Au départ, j’ai dû prouver à la collectivité qu’elle avait intérêt à me prendre comme alternante. Après mon master, finalement, ils m’ont proposé un CDD. Je prépare les concours maintenant », ­conclut-elle­.