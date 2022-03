Les candidats en opération séduction devant les sapeurs-pompiers

Présidentielle 2022

Publié le 14/03/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a organisé jeudi 10 mars son grand oral des candidats à la présidentielle. Passage en revue, non exhaustif, de leurs propositions en matière de sécurité civile.

« Nous répondons toutes les sept secondes. Nous sommes agiles, nous ne faisons pas de bruit, nous sommes là pour toutes les sollicitations, présents à un coût stable, sur tous les territoires là où la désertification médicale se fait ressentir. On s’intéresse à nous quand il y a le feu, mais une fois la crise terminée le débat n’est plus là. » Jeudi 10 mars, Grégory Allionne, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de Frances, inaugurait le premier grand oral des candidats à l’élection présidentielle. Une journée pour entendre leurs propositions en matière de sécurité civile. Tous ont répondu présents à l’exception de Jean Lassalle (Résistons), Philippe Poutou (NPA), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) et Jean-Luc Mélenchon (France insoumise) qui « n’ont pas donné signe de ...