Plan santé au travail : un lancement en terrain miné

Publié le 14/03/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH, Toute l'actu Santé Social

Au ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, la présentation du premier plan « santé au travail dans la fonction publique » a été boudée par quatre syndicats, la CGT en tête.

C’est sans tambour ni trompettes que le premier plan « santé au travail dans la fonction publique » a été présenté le 14 mars, pourtant une tentative inédite d’impulser un nouvel élan à la prévention des risques professionnels dans le secteur public (2022-2025), au moment où le secteur privé en est déjà à son 4e plan.

En présence de la députée Charlotte Lecocq, auteure du rapport (2019) qui a inspiré cette initiative, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a cherché à convaincre employeurs et organisations syndicales que ce plan comprend « des mesures fortes » et « entend tirer les leçons de la crise ».

En cinq axes et seize objectifs, traduits par trente-six mesures, il met notamment l’accent sur le développement et l’analyse de données sur la ...

