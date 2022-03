Apporter une dimension environnementale à ses études, c’est possible

Publié le 14/03/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

La dimension environnementale fait partie des dimensions indissociables du développement durable, au même titre que la dimension sociale et la dimension économique. Son objectif est d'adapter nos modes de vie aux capacités de notre planète. Est-il possible de l'intégrer à ses études ? Trouvez la réponse à cette question dans cet article.

Le développement durable : une définition complexe

Bon nombre de personnes pensent, à tort, que le développement durable se réduit à la protection de l’environnement. La définition est beaucoup plus complexe, un master développement durable le confirmerait. Mais si on pouvait la résumer en quelques mots, on pourrait dire qu’il s’agit d’un mode de développement spécifique., répondant aux besoins des générations présentes, tout en évitant de compromettre la capacité des générations à venir.

Pour remplir ces critères, le développement durable doit être efficace économiquement, équitable socialement et tolérable écologiquement.

De ce fait, le développement durable repose sur trois piliers indissociables :

la dimension économique ;

la dimension sociale ;

et la dimension environnementale.

Dans cet article, nous allons nous pencher spécialement sur la dimension environnementale avant de voir la façon dont cette dernière peut être intégrée à ses études.

Le pilier le plus connu : la dimension environnementale

Au-delà de la dimension économique et de la dimension sociale qu’il faut impérativement lui associer, la dimension environnementale est souvent la plus connue. Elle fait référence au fait qu’il faut préserver les ressources naturelles qui ne sont pas infinies car tout ce qui constitue notre environnement (la faune, la flore, l’eau, l’air et les sols) est indispensable à notre vie. Cependant, notre environnement s’avère être en voie de dégradation : la dimension environnementale prône la nécessité de protéger les équilibres écologiques en vue de préserver la vie sur notre planète.

Les enjeux sont les suivants :

l’économie et la préservation des ressources naturelles ;

la réduction pour une meilleure gestion des déchets ;

l’évaluation de l’empreinte carbone ;

la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

la protection de la biodiversité en maintenant les variétés des espèces animales et végétales.

Quid de l’intégration de la dimension environnementale à ses études ?

Un grand nombre de Business School intègrent dans leur cursus des modules sur la dimension environnementale du développement durable. Les objectifs de tels modules sont de rendre les étudiants ou les stagiaires capables de maîtriser les concepts environnementaux de base, de comprendre l’approche systémique de l’environnement et aussi les enjeux des procédures micro et macro-environnementales. Les étudiants doivent être capables de situer l’étude des ressources naturelles dans le cadre de l’analyse systémique de l’environnement. Un environnementaliste collabore avec les étudiants pour mieux appréhender les enjeux de tout mécanisme environnemental.

L’environnement et le développement durable sont l’affaire de tous. Si la dimension sociale et la dimension économique tiennent une place importante indéniable, la dimension environnementale doit être inculquée le plus tôt possible chez chaque être humain. Les ressources naturelles se faisant de plus en plus rares, il est temps d’agir.

Contenu proposé par esi business school