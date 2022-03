Accueil

Guerre en Ukraine : les professionnels de la culture face à une équation complexe

Guerre en Ukraine : les professionnels de la culture face à une équation complexe

Publié le 14/03/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : Actualité Culture, France

Le groupe ukrainien Dakh Daughters wikimedia-commons CC-BY-SA 3.0

Alors que des artistes russes ont été déprogrammés dans des équipements nationaux et étrangers, à Toulouse, Tugan Sokhiev, chef de l’Orchestre national du Capitole a dû démissionner de ses fonctions. Des événements qui ont suscité de l’émoi et de nombreux débats en France parmi les responsables de structures culturelles et de festivals. Tour d’horizon.

Spectacle vivant