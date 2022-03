Alcome lance un programme pilote pour le nettoiement des mégots de cigarette

En charge de la filière depuis l’été 2021, Alcome a sélectionné six communes pour aider à l’élaboration d’un état des lieux d’un territoire ou encore tester des plans d’action.

Agréé pendant l’été 2021, l’éco-organisme Alcome lance un programme « pilote » avec 6 communes. Pour cet opérateur en charge de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) sur les mégots de cigarettes, il s’agit de tester des opérations de nettoiement et de sensibilisation des fumeurs. « Nous sommes une REP nettoiement, pas recyclage, au contraire des autres filières », rappelle Marie-Noëlle Duval, directrice générale d’Alcome. Et une REP qui s’adresse aux communes, en charge de la propreté, et non aux intercos, au titre de leur compétence déchets, pour les autres ...