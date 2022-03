Aménagement

Les intercommunalités sont incitées à recenser un foncier économique appelé à devenir de plus en plus rare. Avec un fort enjeu de maîtrise des prix de sortie.

Partout, l’équation soumise aux collectivités par la loi « climat et résilience » interroge : comment poursuivre, demain, son développement économique et continuer à créer des emplois sur un foncier plus rare, donc toujours plus cher ? « D’autant plus quand on se situe dans un territoire dynamique », sourit Guillaume Fauvet, vice-président (DVG) délégué à la stratégie territoriale et au foncier de Grand Bourg agglomération (74 communes, 132 700 hab.).

Il concède tout de même « ne pas partir de zéro sur ces questions de sobriété foncière : la loi “SRU” de 2000 et l’émergence des Scot [schémas de cohérence territoriale] nous avait donné un premier cadre structurant ». Avant un second, sous l’effet de la loi « Notre » de 2015, qui a acté le transfert des zones d’activités économiques (ZAE) aux intercos.