Avec le ZAN et la réforme fiscale, le foncier vaut de l’or

Aménagement

Publié le 14/03/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

La baisse de 50 % de l’artifi­cialisation des sols en dix ans, posée par la loi « climat et résilience », porte le risque d’une inflation des coûts du foncier. Pour les professionnels du secteur, des visions stratégiques de long terme doivent être élaborées. Avec la suppression de la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties est le seul impôt local dynamique. Arbitrer entre construction de logements, développement de zones écono­miques et protection de la nature, c’est le dilemme des élus locaux.

Chiffres-clés 5 Mha sont artificialisés en France, dont un tiers imputable à l’étalement urbain. Quelque 40 % de ce sol artificialisé sont utilisés pour l’habitat, 28 % pour les infrastructures de transports, notamment les gigantesques bases logistiques, 16 % pour les services et « seulement » 14 % pour les surfaces commerciales. Source : « Objectif ZAN, quels leviers pour protéger les sols », France Stratégie, 2019.

Entérinée par la loi « climat et résilience » du 22 août 2021, la doctrine du zéro artificialisation nette (ZAN) des sols est une véritable révolution pour les ­collectivités. Un tournant qui fait peur. A tel point que le ­Premier ministre, dans une circulaire du 7 janvier, a dû rassurer, expliquant que le ZAN « ne signifie en aucun cas l’arrêt des projets d’aménagement ou de construction », mais vise à moduler l’artificialisation en fonction des besoins et des enjeux locaux. Elle va obliger à travailler sur la densification de l’existant et des projets, et sur le recyclage du foncier.

Travail d’introspection

Cependant, « ce qui est rare est cher », sont venus rappeler dans une déclaration commune, en janvier, l’Association des établissements publics fonciers locaux (EPFL), la Fédération nationale des agences d’urbanisme et le réseau des EPF d’Etat, invitant à la mobilisation « pour la sobriété foncière et contre la spéculation ». Ces fins connaisseurs des politiques et des marchés fonciers, qui ont l’habitude de travailler sur le recyclage de friches et les dents creuses, souhaitent la mise en place de stratégies foncières opérationnelles, basées sur des outils d’observation.

Ils reconnaissent que le ZAN fait évoluer leur métier. « Cela apporte de gros changements en matière d’anti­cipation foncière : on est questionné sur l’utilité d’acheter du foncier, fléché aujourd’hui sur des vocations d’urbanisme, mais qui ne le sera peut-être plus demain. Il va falloir faire un travail d’intro­spection avec les collectivités pour identifier les secteurs futurs de développement. Certains de mes collègues ont décidé, pour le moment, de ne plus faire de nouvelles acquisitions foncières », explique Arnaud ­Portier, secrétaire général de la Fédération des EPFL.

Mise en garde sur l’étalement urbain

Selon Benjamin Sautjeau, chargé de mission « prospective et évaluation » à l’établissement public foncier local Oise et Aisne (EPFLO), « la question qui va se poser est celle de la logique d’acteurs : les EPF sont essentiels, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a un ensemble de partenaires dans la chaîne d’aménagement, tout le monde doit être sensibilisé au changement de logique. On le voit bien sur le foncier économique : il y a besoin de travailler avec les CCI, les DDT(1)… ».

Claude Bertolino, directrice générale de l’EPF ­Provence - Alpes - Côte d’Azur, met en garde : « Le ZAN permet quand même de consommer la moitié de ce qui a été utilisé auparavant sur chaque territoire. Alors, soit on poursuit l’étalement urbain, et ce sera du gâchis foncier, soit on instaure une vision stratégique du foncier, notamment sur le volet économique sur lequel les intercos ont une carte à jouer. »

