ZAN et réforme fiscale : des arbitrages délicats

ZAN et réforme fiscale : des arbitrages délicats

Publié le 15/03/2022 • Par Cédric Néau David Picot • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

©Андрей Яланский - stock.adobe.com

Avec la disparition de la taxe d’habitation et la baisse des impôts de production, les élus ne disposent plus que de la taxe foncière pour piloter leur fiscalité locale. Faudra-t-il choisir entre optimisation fiscale et préservation du milieu ?

