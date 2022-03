Un rapport sénatorial veut remettre à plat les relations financières entre l’État, la SNCF et les régions

Mobilité

Publié le 14/03/2022

Remettre la SNCF sur les rails : le rapport remis le 9 mars à la Commission des Finances du Sénat estime que la crise sanitaire n’explique pas l’impasse du modèle économique du transport ferroviaire français. Les auteurs dénoncent le « manque d’ambition stratégique de l’État », conseillent de sortir le gestionnaire du réseau du groupe SNCF et de revoir le financement des TER.

Depuis quelques mois, les rapports, les notes de la Cour des comptes, les avis et auditions parlementaires – du patron de l’Autorité de régulation des transports notamment – s’enchaînent. A chaque fois, c’est le décalage entre les engagements financiers de l’État et les besoins de modernisation du réseau ferré, et pas seulement des grandes lignes, qui est dénoncé. Le prochain contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau qui ponctue la stratégie et les moyens financiers du gestionnaire du réseau d’ici à 2030 est sous le feu des critiques. Car visiblement, Bercy a eu le dernier mot.

Le 9 mars 2022, c’est au tour du sénateur de l’Eure Hervé Maurey (Union centriste) et de son homologue du Cantal Stéphane Sautarel (Les Républicains) de la commission des Finances du ...