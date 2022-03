Service national universel : une indemnité pour les agents encadrant les volontaires du séjour de cohésion

Salaires

Publié le 14/03/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels Education et Vie scolaire, Textes officiels RH, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 10 mars crée une indemnité d’encadrement attribuée aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’Etat bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins un an ou de contrats successifs d’une durée cumulée d’au moins un an, sous réserve que l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois, exerçant des fonctions d’encadrement des volontaires lors du séjour de cohésion organisé dans le cadre du service national universel.

Les montants bruts de l’indemnité sont fixés par un arrêté du même jour :

Fonction d’encadrement Montant par jour d’encadrement

(en euros) Chef de centre 78 Adjoint au chef de centre 68 Cadre spécialisé

Cadre de compagnie 58 Tuteur de maisonnée 48