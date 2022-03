Occitanie : 27 pesticides dans l’air ambiant

Atmo Occitanie a rendu public jeudi 10 mars les résultats de ses mesures des pesticides dans l’air sur cinq sites agricoles et viticoles d’octobre 2019 à septembre 2020. Ils mettent en évidence la présence de 27 molécules différentes et une augmentation des concentrations.

« La surveillance des pesticides est un enjeu extrêmement important pour nous puisque l’Occitanie est la deuxième région agricole et la première région viticole de France en termes de surface », explique Dominique Tilak, directrice d’Atmo Occitanie, observatoire agréé pour la surveillance de l’air en Occitanie. En 2019-2020, avec le soutien de l’Agence régionale de Santé Occitanie, de la Région et du département de Haute-Garonne, cinq sites de mesures ont permis d’évaluer la présence de pesticides : dans l’Aude et le Gard viticoles, dans le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Orientales arboricoles et dans le Lauragais (Haute-Garonne) ...