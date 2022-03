Loi contre le harcèlement scolaire : « un aveu d’échec »

[Entretien] Education

Nora Fraisse, présidente de l’association Marion La main tendue, accueille fraîchement la loi contre le harcèlement scolaire, parue le 2 mars 2022. Un texte qui selon elle n’apporte rien de nouveau, et surtout ne dit rien des moyens pour le mettre en œuvre.

En septembre dernier, vous étiez déjà peu amène à l’idée d’une loi contre le harcèlement scolaire. La loi portée par le député Erwan Balanant, a été publiée le 2 mars 2022. Êtes-vous toujours dans les mêmes dispositions ?

Tout à fait ! Je n’ai pas le sentiment que cette loi change quoi que ce soit dans la compréhension du délit de harcèlement chez les harceleurs. On nous indique que désormais, tous les professionnels devront être formés sur la question, mais par qui ? Comment ? Avec quels moyens ? Elle nous indique ce qu’il faut faire, mais n’explique pas comment. Et avance comme nouveaux, des points qui existaient déjà.

Ainsi, elle nous rappelle que les actes commis en dehors de l’école peuvent aussi relever du harcèlement scolaire. Or c’était déjà le cas avec les faits commis dans ...