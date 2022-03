Loi 3DS

Eau et Assainissement … Une confirmation et quelques avancées

Publié le 11/03/2022 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

AdobeStock / K.-U. Häßler

Après un long ... très long périple législatif … le projet de loi 3DS aura fini par donner lieu à un accord dans la douleur entre sénateurs et députés en Commission Mixte Paritaire (CMP) le 31 janvier dernier. Le texte, qui depuis a été validé par l’Assemblée Nationale le 08 février et par le Sénat le 09 février, a pu être promulgué le mardi 22 février 2022 avec des décrets d’application qui pourraient s’étaler sur 6 mois. Reste que le texte final (loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale) est loin des objectifs initiaux et vise plus à lever certains freins existants plutôt qu’aboutir à une décentralisation assumée. Les compétences eau, assainissement en sont le parfait exemple.

