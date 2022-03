Nouvelle procédure d’autorisation pour permettre de nouveaux usages des eaux usées traitées

Assainissement

Publié le 11/03/2022 • Par Gabriel Zignani • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 10 mars définit les modalités d’encadrement des nouveaux usages d’eaux usées traitées, autres que ceux déjà encadrés par des réglementations dédiées.

Il précise notamment les caractéristiques des eaux usées traitées pouvant être utilisées, les usages possibles, la procédure d’autorisation des projets d’utilisation (contenu du dossier de demande, durée maximale prévue pour l’autorisation, contenu de l’arrêté préfectoral) et les modalités de suivi et de surveillance à mettre en place pour s’assurer que l’utilisation de ces eaux est compatible avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement.