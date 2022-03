Les Ehpad, un sujet qui s’est invité dans la campagne

Présidentielle 2022

Publié le 18/03/2022 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le scandale Orpea a obligé tous les candidats à l'élection présidentielle à se positionner sur des réformes à mettre en place. Tour d'horizon des propositions.

Le sujet des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes s’est invité dans la campagne électorale, avec la publication du livre de Victor Castanet, “Les Fossoyeurs”. Les candidats se sont saisis de la « maltraitance institutionnelle » dans les Ehpad privés du groupe Orpea, pour décliner leurs propositions, autour d’une augmentation des effectifs et des contrôles renforcés au sein des établissements.

Contrôler plus

Si la thématique autonomie est absente de son programme en ligne, Valérie Pécresse a réagi le 27 janvier sur son site Internet, « bouleversée » par l’affaire Orpea. Appelant à « radicalement changer le modèle des Ehpad », elle souhaite la création d’un référentiel obligatoire, avec des indicateurs de qualité des soins seront rendus publics. Voulant plus de contrôles pour la prévention de la maltraitance, dans les établissements publics comme privés, elle plaide également pour le « virage domiciliaire », en promettant de doubler les crédits d’impôt pour les services à la personne et l’aménagement de logements adaptés et intergénérationnels.

Renforcer les équipes

Les contrôles sont la seule mesure proposée par le candidat d’extrême-droite Eric Zemmour, avant que le gouvernement ne s’engage le 8 mars, à renforcer les contrôles des Ehpad et le suivi des signalements. Son adversaire Marine Le Pen n’est guère plus prolixe, mais elle propose de renforcer la présence des professionnels, en dotant chaque établissement d’un médecin coordinateur et en « imposant la présence d’une infirmière 24 h/24 ».

Ce renforcement des équipes est souhaité quasi unanimement : Yannick Jadot (EELV) chiffre les effectifs à « au moins 8 personnels pour 10 résident·e·s », personnel administratif compris, dans des Ehpad « qui devront être à taille humaine ». Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) parle d’augmenter de 25 % le taux d’encadrement en Ehpad (soit 80 000 postes supplémentaires) pour « garantir la dignité des pensionnaires ».

Secteur public du grand âge

Pour Jean-Luc Mélenchon, il s’agit de « rendre obligatoire des ratios minimum de soignant·es par patient·es afin d’en finir avec la maltraitance institutionnelle », et pour cela engager un vaste plan de recrutement pluriannuel, pour obtenir 300 000 soignants dans le secteur médicosocial et les Ehpad à la fin du quinquennat. Fabien Roussel (PCF) estime quant à lui les besoins à 300 000 emplois en Ehpad et 100 000 aides à domicile sur trois ans. Il envisage de placer sous tutelle les Ehpad privés. Les deux candidats évoquent un « service public de la dépendance » (LFI), « un service public du grand âge » (PCF), tandis qu’Anne Hidalgo crée un « service public d’accompagnement de la perte d’autonomie pour orienter et conseiller les familles dans chaque territoire ».

À gauche, l’augmentation des salaires est évoquée, assortie d’une revalorisation des métiers de l’accompagnement, qui peinent tant à recruter, et du côté de Yannick Jadot, d’une « meilleure reconnaissance des diplômes et des parcours professionnels ». Idem pour Anne Hidalgo qui évoque le triptyque « professionnalisation, valorisation salariale, reconnaissance ». Pour la candidate du PS, il s’agit de placer le « bien-vieillir et la prévention de la perte d’autonomie au cœur de toutes les politiques publiques – habitat, transports, lutte contre l’isolement, activités sportives et culturelles, participation citoyenne ».

Financements supplémentaires

Les propositions d’Emmanuel Macron (LREM), qui s’élaborent au fur et à mesure de sa campagne, ne sont pas détaillées à ce jour. Cependant, le dossier de presse accompagnant les annonces sur le contrôle des Ehpad mentionne les investissements pour leur rénovation jusqu’en 2024 (2,1 milliards d’euros), le soutien au « virage domiciliaire » avec « un investissement d’un milliard d’euros par an, d’ici 2025, en faveur du soutien à domicile » ou les 15 mesures pour renforcer la médicalisation des Ehpad dans les années à venir. Un bilan programmatique ?