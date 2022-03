Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 5 au 11 mars sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Femmes, femmes, femmes – Pour la Journée internationale du droit des femmes, le 8 mars, un reportage de France Info a présenté le rapport qu’ont les femmes aux transports en commun. Perçu sous l’angle du risque, celui-ci montre un grand sentiment d’insécurité chez les usagères. Le reportage montre toutefois que la plupart des opérateurs ont déjà pris quelques mesures pour lutter contre cette insécurité : qualité de l’éclairage dans les rames, les gares ou les arrêts de bus, descente à la demande ou nouvelles technologies pour une meilleure prise en compte des agressions. Reste, aussi, à féminiser des métiers où les hommes sont encore largement majoritaires.

Forces de la nature – Selon le Cepri, cité dans un article d’Actu Environnement, les solutions fondées sur la nature (SFN) ne sont pas assez prises en compte pour lutter contre les débordements de cours d’eau et les phénomènes de ruissellement. Alors que les élus des zones littorales sont confrontés au dilemme de préserver la nature tout en s’adaptant aux risques naturels, de nombreux projets et programmes existants ne sont pas assez utilisés. Comme le montre un guide, destiné aux élus, récemment publié par le Cepri, il existe une « complémentarité entre solutions grises et vertes », une « voie médiane ». Le guide montre ainsi plusieurs exemples d’actions possibles et dresse quelques recommandations [lire aussi notre article].

Courant continu – 55 515 points de recharge ouverts au public au 28 février pour une hausse de 53% en l’espace d’un an. Tel est le bilan du dernier baromètre national des infrastructures de recharges ouvertes au public publié par l’Avere cette semaine. Si l’objectif des 100 000 bornes fixé par le gouvernement n’est toujours pas atteint, il en prend le chemin. L’association signale aussi qu’on compte désormais 82 points de recharge en moyenne pour 100 000 habitants en France. De plus, 64% des aires de service autoroutières sont également raccordées. Mais pour correspondre aux prévisions du parc d’automobiles électriques, Avere estime qu’il faudrait multiplier par 8 le nombre de points de recharge d’ici 2030 [lire aussi notre article].

Chers déchets – Affaire Stocamine, suite et (certainement) pas fin. Le Nouvel Obs signale en effet que le gouvernement a décidé d’apporter une garantie financière de 160 millions d’euros (jusqu’en 2030) à la société qui gère le site, lui permettant ainsi d’assurer l’enfouissement des 42 000 tonnes de déchets toxiques dans une ancienne mine de Wittelsheim (Haut-Rhin). Alors que les élus locaux et des associations de défense de l’environnement avait saisi la justice administrative pour s’opposer à cet enfouissement, le tribunal leur avait donné gain de cause, arguant que la société ne disposait pas des capacités financières suffisantes pour une telle opération. Mais c’était avant le chèque du gouvernement… [lire aussi notre article]

Ne pas perdre le Nord – La gare va accoucher d’une souris. La SNCF a présenté cette semaine le nouveau projet de rénovation de la gare du Nord à Paris, que le site Actu.fr décrit comme « largement raboté » par rapport aux plans initiaux. Alors que ce projet devient nécessaire en vue des Jeux olympiques 2024, la rénovation sera finalement recentrée sur la circulation des flux en gare, avec un parvis réservé aux piétons et une signalétique renforcée à l’intérieur. Ce nouvel espace devrait être disponible pour les JO et le coût ne devrait pas excéder 55 millions d’euros (contre 1,5 milliard pour le projet initial).

Chut – Après Paris, la ville de Bron (Rhône) a aussi installé son premier radar anti-bruit [lire aussi notre article]. Lyon Mag explique que cette installation va fournir des données sonores qui permettront, ensuite, de déterminer la limite à ne pas franchir en matière de bruit des véhicules. Cette expérience se fait en collaboration avec le Cerema et pourra mesurer la source de bruit sur près de 20 mètres.

Aux arbres citoyens – Pour mieux protéger les arbres des parcs et propriétés privés, la mairie de Paris lance une plateforme pour répertorier les espèces remarquables. Comme l’explique 20 Minutes, le but est de pouvoir les protéger en cas de risque de déracinement et, via le futur PLU bioclimatique, face à d’éventuels futurs projets d’urbanisme.

Et aussi…

Des ONG saisissent le Conseil d’Etat pour dénoncer le décret d’application du Fonds réparation [Info durable] ;

Dans une petite commune de Savoie, des élus ont fait couper l’eau d’une résidence touristique qui accumule les impayés [France Bleu] ;

La région Pays de la Loire est la septième à signer un protocole d’accord avec l’Etat pour la sauvegarde des petites lignes ferroviaires [ministère des Transports].