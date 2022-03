Contrats à impact social : la relance de la dernière chance

Insertion sociale

Publié le 11/03/2022 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts finances, France

Après avoir lancé des appels à manifestation d’intérêt l’an dernier, la secrétaire d’Etat à l’économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, a reçu un rapport sur la simplification de ces outils de financement, associant public et privé, qui n’ont rencontré qu’un succès limité jusqu’à maintenant.

Les contrats à impact social n’ont pas eu le succès escompté depuis leur création en 2016, pendant la présidence de François Hollande. Et pourtant, l’actuelle secrétaire d’Etat à l’économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, ne ménage pas sa peine. L’an dernier, elle a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour de nouveaux contrats à impact et début mars, elle a reçu le rapport qu’elle avait commandé à l’IGF concernant les propositions pour le développement des contrats à impact en France.

Simplification nécessaire

Un besoin de simplification dans les mécanismes de ces contrats nés en Angleterre en 2010 est indispensable pour la ministre, comme pour le rapporteur Thomas Cazenave : « On a deux enjeux forts pour changer d’échelle : acculturer l’administration à une ...