Sorties de l’aide sociale à l’enfance : comment mieux accompagner les jeunes

Protection de l'enfance

Publié le 10/03/2022 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Que faire pour améliorer l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes issus de l’ASE ? Une étude de l’Uriopss Pays-de-la-Loire dresse des constats et préconisations et déplore les inégalités territoriales de prise en charge.

L’étude « Sécuriser les parcours des jeunes en protection de l’enfance », réalisée par l’Uriopss des Pays-de-la-Loire à la demande de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), et présentée le 8 mars, porte sur les jeunes de plus de 18 ans accompagnés en protection de l’enfance.

Elle observe que les obstacles à leur sortie d’institution sont renforcés par « la non systématisation des contrats jeune majeur, l’absence de mise en œuvre généralisée de l’entretien de préparation à l’autonomie prévu par la loi, ou encore, les conditions restrictives d’accès au RSA avant 25 ans ».

Pour accompagner la transition vers l’âge adulte, l’Uriopss préconise de « co-construire avec le jeune un projet d’autonomie », et de « préparer les changements ...

