Déplacés ukrainiens : les territoires se préparent à la vague d’après

Publié le 10/03/2022

@MarleneSchiappa

C’est entre 50 000 et 100 000 Ukrainiens qui pourraient arriver sur le sol français dans les jours et les semaines à venir, selon Joseph Zimet, directeur de la Cellule interministérielle de crise, ouverte ce matin au sein du ministère de l’Intérieur. En face, un élan de générosité des citoyens, des associations et des collectivités à coordonner.

