Relocalisation : le travail de l’ombre des collectivités

Développement économique

Publié le 10/03/2022 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : France

L’exécutif vante actuellement son action en faveur des relocalisations, en particulier après la crise sanitaire, qui a mis en évidence les carences d’un secteur industriel en souffrance depuis plus de vingt ans.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

La crise sanitaire a remis en lumière la perte d’autonomie industrielle de la France. Avec une industrie manufacturière passée de 14 % du PIB à 10 % en dix ans, la chaîne d’approvisionnement a été parfois rompue pendant les confinements. Mais à partir de 2018, l’exécutif a multiplié les dispositifs, tels Territoires d’industrie, Investissement d’avenir, Sites clés en main, France Relance, France 2030, etc., pour revitaliser ce secteur.

Selon les pouvoirs publics, ces plans portent leurs fruits. Le 17 janvier, le gouvernement a vanté l’attractivité retrouvée du pays lors du sommet Choose France, à Versailles, avec 21 projets d’investissements étrangers « représentant plus de 4 milliards d’euros et 10 000 créations d’emplois », et a recensé 624 projets de relocalisation inclus dans le plan ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne