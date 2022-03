Accueil

France « Les habitants des banlieues ont besoin de la nation »

Politique de la ville

« Les habitants des banlieues ont besoin de la nation »

Publié le 10/03/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

fabien calcavechia/la gazette

Dans un entretien à "La Gazette", Catherine Arenou, maire DVD de Chanteloup-lès-Vignes et vice-présidente de Ville et banlieue, estime que la Nation entière doit changer son regard sur les communes populaires et leurs habitants. C’est le sens de la « harangue » que l'association a publiée, le 9 mars, pas seulement à l’intention des candidats à l’élection présidentielle.

Politique de la ville