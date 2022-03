Climat

La guerre en Ukraine, accélérateur de transition au Sommet Climate Chance

Publié le 10/03/2022 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France

Le Sommet Climate Chance Européen et la Conférence ministérielle sur le Climat de la PFUE ont fait un point d’étape entre deux COP, les 7 et 8 mars. Élus et autres acteurs non étatiques souhaitent interpeller directement les instances européennes de leurs propositions de réformes, afin de rendre les objectifs globaux de réduction des gaz à effet de serre applicables.