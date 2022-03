Orientation, gouvernance des lycées… Régions de France présente son livre blanc pour la présidentielle

Election présidentielle

Publié le 09/03/2022 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

L’association estime que la région doit devenir le « chef de file de l’orientation professionnelle » et demande le transfert des moyens dédiés. Elle propose aussi d’ouvrir la gouvernance des lycées sur l’extérieur.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pour Régions de France, l’enjeu pour le prochain quinquennat sera de « clarifier et spécialiser les compétences régionales et renforcer leurs moyens d’exercice pour conforter la responsabilité politique de chaque échelon de décision publique et l’efficacité de l’action publique ». L’association a présenté son livre blanc ce mardi 8 mars, à l’occasion d’une conférence de presse. « Ce livre blanc est un outil pour interpeller les candidats mais sert aussi à définir une ligne conduite politique vis-à-vis du prochain gouvernement », affirme Renaud Muselier, président délégué de l’association.

L’une des grandes questions qui demeurent est celle des ressources, souligne Carole Delga, présidente de Régions de France. « Nous ne pouvons continuer chaque année à dépendre du bon vouloir du ...