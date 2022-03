L’assurance statutaire est-elle devenue un marché à perte ?

Assurance

Publié le 11/03/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : Dossiers d'actualité, France, Toute l'actu RH

Une pyramide des âges défavorable, des métiers plus usants, un absentéisme qui progresserait… Ces facteurs propres à la territoriale rendent-ils difficile la couverture du risque statutaire ? Face à face entre Jean-Luc de Boissieu, président de la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (Smacl) et Pierre Jardinaud, directeur général du Centre interrégional de gestion d’assurances collectives (Cigac), société de courtage de Groupama.

Jean-Luc de Boissieu, président de la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (Smacl)

« Je constate surtout que les risques à tous les niveaux prennent une ampleur nouvelle. Nous sommes une entreprise privée avec nos contraintes, nous pouvons donc continuer à assurer, mais pas aux mêmes conditions qu’avant. Sur la question statutaire, nous sommes désormais beaucoup plus regardants. Nous ne répondons plus qu’aux appels d’offres des collectivités que nous avons déjà dans notre portefeuille et dont nous avons établi la sinistralité. Aujourd’hui, les niveaux de prix pratiqués ne suivent pas l’évolution alarmante de l’absentéisme dans les administrations locales. Nous augmentons donc nos prix et assurons les collectivités dont nous connaissons le directeur du personnel avec ...