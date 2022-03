Zones d’expansion des crues : Seine Grands Lacs veut lancer une dynamique

Le 8 mars dernier, l’établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs a convié les collectivités gemapiennes de son territoire pour les inciter à participer à son appel à projets sur les zones d’expansion des crues. Lancé en 2021, il lui consacre en 2022 un fonds de 1 million d’euros.

Patrick Ollier, nouveau président de l’EPTB Seine Grands Lacs et président de la Métropole du Grand Paris, a tenu à rassurer les collectivités. Ce n’est qu’un début ; cet appel à projets se prolongera en 2023. L’élu a également annoncé qu’il ferait voter dès 2023 une augmentation par 4 ou 5 du montant de la taxe Gemapi levée par la Métropole du Grand Paris, actuellement à hauteur de 3 millions d’euros par an, pour soutenir la mise en oeuvre des zones d’expansion des crues (ZEC). « Je vais profiter de ma double casquette pour promouvoir des projets ambitieux et faire jouer la solidarité amont-aval et urbain-rural ...