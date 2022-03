Comment relancer l’action de l’Europe pour le patrimoine

Patrimoine

Publié le 09/03/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Trois sénateurs ont présenté le 3 mars une proposition de résolution européenne pour l'élaboration d'une politique patrimoniale "au service de l’attractivité des territoires”. Leur initiative part du constat des lacunes, mais aussi des perspectives potentielles, identifiées dans leur rapport “Nouveaux défis, nouveaux enjeux : une stratégie européenne ambitieuse pour le patrimoine”.

Jean-François Rapin (Pas-de-Calais, LR), président de la commission des affaires européennes du Sénat, Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime, Union centriste), et Louis-Jean de Nicolaÿ (Sarthe, LR) plaident pour une politique patrimoniale européenne digne de ce nom. Comprendre : “ambitieuse”, “revendiquée” et “au service de l’attractivité des territoires”.

Les trois parlementaires ont présenté le 3 mars leur proposition de résolution européenne (lire encadré) en ce sens, et le rapport d’information rédigé par Catherine Morin-Desailly et Louis-Jean Nicolaÿ, pour faire le bilan de l’action de l’Europe pour le patrimoine et préconiser de nouvelles orientations.

De multiples défis à relever pour les acteurs du patrimoine

Les travaux des sénateurs en vue de leur rapport, et notamment les ...