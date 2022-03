Insertion

« Il faut renforcer le partage d’expériences entre acteurs de l’insertion par le sport »

Publié le 09/03/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert santé social, France

B.D.

Les ministres des sports et du travail, le haut-commissaire à l’emploi, les maires de communes populaires emblématiques (Grigny, Chanteloup-lès-Vignes…), des présidents de fédérations sportives et les dirigeants de grandes entreprises : l’Association nationale de la performance sociale du sport (ANPSS) a voulu marquer un grand coup, avec les « 1ères rencontres nationales de l’inclusion par le sport », qu’elle organise ce mercredi 9 mars avec la ville de Garges-lès-Gonesse, qui accueille l’événement. L’occasion pour elle d’officialiser une action lancée avec 7 fédérations, de valoriser ce sujet dans un contexte électoral… et de se positionner en coordonnateur des multiples acteurs en la matière. Explications de Brigitte Deydier, co-présidente de l’association.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Insertion sociale

Sport