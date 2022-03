France Urbaine veut faire évoluer le cadre européen de la commande publique

Accueil

Publié le 10/03/2022 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France

C.A-H.

L’association de référence des métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et grandes villes vient de publier huit propositions sur la plate-forme numérique de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Elles vont dans le sens d’une commande publique plus souveraine, au plan européen et national, et capable d’accélérer la transition écologique et sociale. Christophe Amoretti-Hannequin, directeur finances responsables et achats à France Urbaine, explique cette démarche.

