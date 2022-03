« Les décisions en situation de crise souffrent d’une centralisation excessive »

Gestion de crise

Conflits armés, cyber-attaques, catastrophes naturelles, la France est-elle en mesure de surmonter les crises de grande ampleur qui s’annoncent ? C’est la question sur laquelle s’est penchée la mission d’information de sur la résilience nationale de l’Assemblée nationale qui a publié son rapport le 23 février 2022. Pour son rapporteur Thomas Gassilloud, député (Agir ensemble) du Rhône, les maires auront un rôle capital à jouer, comme le montre la guerre en Ukraine.

Le rapport de la mission d’information sur la résilience nationale a été publié le 23 février 2022. La veille de l’invasion russe en Ukraine. Du coup, il est passé presque inaperçu. Or, il explore les vulnérabilités de la France en cas de crise majeure tant sur les plans militaire, logistique que sanitaire. 51 recommandations sont formulées pour limiter les impacts de catastrophes que nous ne pourrons pas éviter. Thomas Gassilloud, son rapporteur qui a été maire de Saint Symphorien-sur-Coisne (Rhône) pendant dix ans, mais aussi militaire à temps partagé, est aujourd’hui membre de la commission de la Défense Nationale et des Forces armées et rapporteur du budget de l’armée de Terre.