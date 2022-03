Election présidentielle

Publié le 11/03/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les prises de parole sur la fonction publique, nombreuses en début de campagne, se font plus rares, plus discrètes, et n’existent presque plus que sur sollicitation de médias spécialisés. Plutôt que des slogans, une véritable réflexion sur les services qu’assurent les agents et l’attractivité en berne du secteur est attendue.

Chiffres-clés 100 000 agents à recruter chaque année. Une nécessité, selon Amélie de Montchalin, le 7 février, à l’occasion du lancement de la plateforme «choisirleservicepublic ».

à recruter chaque année. Une nécessité, selon Amélie de Montchalin, le 7 février, à l’occasion du lancement de la plateforme «choisirleservicepublic ». 400 membres de collectifs d’agents, syndicalistes et personnalités de la Culture ont signé, le 14 février, une tribune dans « Le Monde », intitulée « Les services publics sont notre avenir, leur réinvention est primordiale ».

Les agents des trois versants sont appelés à se mobiliser le 17 mars, à l’appel de l’inter­syndicale de la fonction publique (1). Elle demande la revalorisation du point d’indice supérieure a minima à l’inflation et l’attribution d’un nombre de points d’indice uniforme pour tous ; l’ouverture de négociations sur les grilles de rémunérations ; le relèvement systématique de ces dernières en proportion de l’évolution du Smic. La CFDT diffuse, elle, une carte pétition « pouvoir d’achat » qu’elle veut voir massivement signée avant d’être remise au ­gouvernement… au printemps. L’augmentation ou la création de postes, ici et là, ne figurent pas dans les tracts des organisations syndicales. C’est pourtant avec cette marotte que la fonction publique a fait son entrée dans la campagne, il y a plus de six mois de cela, au groupe LR en premier lieu.

L’éternel sujet des doublons

Valérie Pécresse (LR) campe, depuis, sur sa proposition : supprimer 200 000 postes de « fonctionnaires administratifs » dans les trois versants par le non-remplacement d’un départ sur trois à la retraite. Des suppressions qui seraient compensées par la création de « 50 000 postes » sur les missions régaliennes des secteurs de la sécurité, l’éducation et de la santé. A travers un nouveau mouvement puissant de décentralisation, elle entend donner un coup d’arrêt aux doublons. La chasse aux doublons Etat-collecti­vités pour baisser les dépenses publiques, c’est ce que ­préconisaient les auteurs du rapport « Action publique 2022 », commandé mi-2018 par le gouvernement Macron, sans qu’il n’ait été donné d’évaluation de leur nombre. A l’époque, l’Association des administrateurs territoriaux de France s’était penchée sur le sujet (2). Son président, ­Fabien ­Tastet, estime à 30 000 leur nombre : « Autant de postes réutilisables pour renforcer des compétences dans les collectivités. »

« Peu de choses ont été engagées depuis le début du quinquennat en matière de transfert d’agents opérationnels des services déconcentrés qui ne relèvent pas du régalien », constate-t-il. Pour lui, la loi « 3DS » du 21 février 2022 aurait été une opportunité de remédier à la double hiérarchie Etat-collectivités dans les collèges et les lycées. « Au lieu de cela, le gouvernement a complexifié la situation en créant un lien fonctionnel entre les gestionnaires de ces établissements et les présidents de département et de région », regrette-t-il.

Avec l’emploi de notions aussi « chocs » que floues d’« administration administrante », ou « comité de la hache » en référence au « comité de réorganisation administrative » voulu par Paul Reynaud en 1938, la candidate LR aurait visé une sorte d’électrochoc dans les collectivités. L’un de ses représentants, ­Stéphane ­Piednoir, sénateur de Maine-et-Loire, fait valoir son expérience de maire de ­Montreuil-Juigné de 2014 à 2018 : « Il est rapide de créer des postes quand il existe un besoin sur un échelon territorial, mais difficile de faire machine arrière. Il y a eu un âge d’or lors duquel on ne s’interrogeait pas sur le quantitatif. Aujourd’hui, chaque maire doit endosser son rôle de gestionnaire, s’interroger sur le besoin quantitatif de chaque service, presque de chaque poste. Mutualiser, optimiser l’argent public, sans bien sûr baisser la qualité du service. » Et de glisser que ce fameux sujet des doublons existe aussi entre départements et régions.

Sursaut de la société civile

« On n’a pas attendu pour rationaliser les organigrammes, réagit ­Stéphane ­Pintre, président du Syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales. Qu’on nous dise où sont les doublons. Et qu’on ne pointe pas du doigt le personnel qui réalise une multitude de tâches administratives indispensables. On ne recrute pas pour le plaisir, mais parce qu’il y a des besoins de plus en plus importants ! »

Même réaction du côté d’une directrice générale adjointe en RH, exerçant dans une ville de près de 140 000 habitants, encore agacée d’avoir entendu de tels slogans durant une nouvelle vague pandémique. « De telles annonces, justifiées par le besoin de réduire la dépense publique – alors même qu’il y a un recours accru aux cabinets de conseil – peuvent décourager de potentielles recrues quand le manque d’attractivité est en jeu », rappelle-t-elle.

« Le discours selon lequel les “bons” fonctionnaires seraient sur le terrain et pas assez nombreux, tandis que les “mauvais” seraient occupés à ne rien faire, si ce n’est compliquer la vie de leurs concitoyens par la production de normes, n’est pas neuf. Mais il semble perdre du terrain », analyse ­Emilien Ruiz, historien (3). Cette campagne « fonction publique » a cela de différent des précédentes : « Il y a un petit sursaut de la société civile, impulsé sans nul doute par la pandémie, mais pas seulement. » Un certain nombre de think tanks, d’intellectuels, d’associations… appellent à sortir de cette logique quantitative et de coûts, habituelle pour questionner l’usager sur ses attentes.

Le quantitatif, toujours

D’autres candidats ont avancé des propositions sur les effectifs. Sans grand retentissement. Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) entend stabiliser le nombre de fonctionnaires, puis recruter progressivement dans la sécurité et la défense notamment.

Le candidat de La France insoumise, ­Jean-Luc ­Mélenchon, brandit l’objectif d’un million de nouveaux emplois publics dont 300 000 « emplois jeunes », 240 000 postes dans les Ehpad, 100 000 dans les hôpitaux, 60 000 « immédiatement » dans l’éducation. Il préconise d’adopter un plan pluriannuel de recrutement pour l’ensemble des concours. Un thème qu’il est le seul à évoquer, avec Marine Le Pen (Rassemblement national) : elle veut élargir et généraliser le troisième concours de la fonction publique et le réserver aux plus de 45 ans ayant au moins huit ans d’expérience dans le privé.

Le candidat communiste, Fabien Roussel, souhaite créer 500 000 emplois, principalement dans le secteur de la santé, dont 100 000 dans les Ehpad publics. ­Christiane ­Taubira, avant de se retirer de la campagne, disait vouloir 200 000 nouveaux postes et l’organisation d’assises pour aborder, notamment, le périmètre du service public et la répartition des missions. Un temps de discussions et de débats souhaité aussi par ­Yannick Jadot (EELV) à travers une conférence sociale sur l’attractivité du secteur, ses salaires et ses conditions de travail. Ce moment interviendrait après avoir revalorisé le point d’indice dans les cent jours qui suivraient son arrivée au pouvoir.

« Le Printemps des services publics », initiative citoyenne lancée mi-février, regroupant une cinquantaine d’organisations, collectifs, ONG et syndicats – « une grande première », selon Emilien Ruiz –, se chargera elle-même d’une analyse fine des services publics avant le premier tour. Une journée de mobilisation et de débats est prévue le 19 mars.