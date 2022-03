Mise en œuvre du Fonds d’intervention régional en 2022

Santé

Publié le 09/03/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, Textes officiels santé social, TO non parus au JO

Une circulaire publiée le 8 mars présente les orientations nationales relatives au Fonds d’intervention régional (FIR) pour 2022.

Le niveau du FIR est augmenté en 2022 afin de permettre la mise en œuvre des actions stratégiques s’inscrivant dans le cadre du Ségur de la santé, notamment au regard de ses mesures ayant trait à la concrétisation du service d’accès aux soins (SAS) ou encore à la mise en place d’une offre de prise en charge intégrée ville-hôpital médico-social pour les personnes âgées.

De plus, parmi les mesures annoncées dans le cadre des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie des 27 et 28 septembre 2021, six ont vocation à être portées financièrement par le FIR, pour un montant évalué à 45 M€ pour 2022. Ces moyens seront complétés par des crédits destinés à l’appui aux maisons des adolescents et à l’offre de soins à destination des contrats d’engagement jeunes en rupture.

Enfin, l’augmentation des crédits FIR doit permettre de continuer l’accompagnement de la montée en charge de plusieurs dispositifs ainsi que la mise en œuvre de plans et annonces ministériels. Il s’agit notamment, en termes de montants concernés :