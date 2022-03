Sobriété foncière : les territoires pilotes au rapport

Urbanisme

Un an après le lancement de la démarche des territoires pilotes de sobriété foncière, l'Agence Nationale de cohésion des territoires et le Puca ont fait le 8 mars un point sur l'avancement du travail mené avec les sept territoires lauréats.

Sept territoires par ailleurs lauréats du programme Action coeur de ville, et signataires d’une opération de revitalisation du territoire, sont suivis et accompagnés depuis un an par l’Agence nationale de cohésion des territoires et le Puca pour réfléchir à un aménagement mené sous l’angle de la sobriété foncière. Une notion qui est le pendant de celle du Zéro artificialisation nette, dont les décrets d’application de la loi Climat et résilience viennent d’être mis en consultation.

Les villes de Sète, Poitiers, Epernay, Dreux, Maubeuge Draguignan et Louviers, ainsi que leurs agglos, territoires pilotes de la sobriété foncière, ont ainsi vocation à devenir des démonstrateurs de la ville sobre ...