Changement climatique : quel impact sur le foncier ?

Transition écologique

Publié le 08/03/2022 • Par David Picot • dans : Actualité Club Techni.Cités, France

Organisée par le ministère du logement, la 5e Rencontre des acteurs publics du foncier s’est déroulé ce 7 mars à Paris. Le thème : « Comment le changement climatique recompose l’action publique foncière ». Pour l’Etat, il est désormais plus question d’adaptation et d’accompagnement des collectivités, que de lutte…

Poursuite de la hausse des températures de 2,1°C à 4,9°C en 2100 selon les scénarios, accélération de la fréquence des canicules, augmentation des pluies extrêmes, baisse de l’enneigement en montagne, aggravation des risques de sécheresse, de feux de forêts et autres inondations… Aux 5e Rencontres des acteurs publics du foncier, le 7 mars à Paris, Jean-Michel Soubeyroux, climatologue à Météo France, a insisté : le changement climatique a et aura un impact sur le foncier. Et de citer le « retrait du trait de côté et le repli stratégique continu, la sensibilité du bâti à l’isolation thermique en hiver et en été, la transformation du logement touristique à la montagne et sur le littoral et la conception d’une ville compacte et rafraîchie, moins sensible à l’îlot de chaleur ...