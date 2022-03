« Ma sécurité » : l’application pour contacter les forces de l’ordre 24h/24

Technologie

Publié le 08/03/2022 • Par Mathilde Elie • dans : Actu prévention sécurité, France

Le ministère de l’Intérieur lance l’application « Ma sécurité ». Elle vise à faciliter les échanges entre les citoyens et les forces de l’ordre en permettant d’entrer en contact avec un policier ou un gendarme 24h sur 24.

Pouvoir entrer facilement en contact avec un policier ou un gendarme 24h sur 24 et 7 jours sur 7. C’est le but affiché de l’application « Ma sécurité » lancée par le ministère de l’Intérieur, après son annonce par le président Emmanuel Macron, désormais candidat à sa réélection, lors de son déplacement à Nice début janvier.

Jusque-là, il était possible de contacter les forces de l’ordre en ligne sur deux sites distincts : moncommisariat.fr et magendarmerie.fr. L’application, disponible gratuitement sur les plateformes habituelles de téléchargement et sur l’ensemble des appareils mobiles, doit ainsi permettre de faciliter la tâche aux citoyens en accédant rapidement à la solution adaptée à leur problématique. On y trouve ainsi : les services de pré-plainte et de signalement en ligne, l’accès aux plateformes de démarches administratives en ligne, les numéros d’urgence, un service de tchat qui permet d’échanger avec un membre des forces de l’ordre. Il est aussi possible de recevoir les actualités et notifications locales, et d’accéder à une cartographie des points d’accueil de la police et de la gendarmerie.

A noter que la plateforme de signalement des points de deal lancée début 2021 sur le site moncommissariat.fr est aussi accessible via cette application.

Modernisation et dématérialisation

Cette dématérialisation des procédures s’inscrit dans une volonté de « modernisation des équipements et des dispositifs » pour améliorer la prise en charge des victimes tout en s’adaptant aux « exigences de mobilité » des forces de l’ordre peut-on lire dans le dossier de presse envoyé par le ministère. On y apprend aussi le déploiement de nouveaux terminaux professionnels (NEO 2) pour les policiers et les gendarmes. Ils doivent notamment permettre une interconnexion avec les caméras piétons et le réseau des forces de sécurité.

Par ailleurs, le ministère annonce la mise en ligne de la plateforme de Traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries (THESEE) sur le site service-public.fr. Elle doit permettre aux usagers de déposer une plainte en ligne sans avoir à se déplacer dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie.

Enfin, en complément de la possibilité de déposer plainte hors les murs depuis novembre dernier, un service complémentaire de prise de plainte en visioconférence est en cours de création au sein des services de la Police nationale. Ce dispositif baptisé Visioplainte fonctionnera grâce à un téléservice accessible aux usagers depuis France Connect. Il devrait être ouvert au public à la fin de l’année.