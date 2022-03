Aides techniques : des progrès et des attentes

Autonomie

Publié le 08/03/2022 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le 25 février 2022, le 4e comité de pilotage national sur les aides techniques pour l’autonomie des personnes a été l’occasion de mesurer les avancées suite au rapport de Philippe Denormandie et Cécile Chevalier d’octobre 2020

C’est avec le rapport de Philippe Denormandie et Cécile Chevalier (CNSA) d’octobre 2020 (1) qui réclamait « une réforme structurelle indispensable » que le sujet du recours aux aides techniques par les publics les plus fragiles et les personnes en situation de handicap avait été mis sur la table. Le constat avait conduit Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et les deux ministres, Brigitte Bourguignon, chargée de l’Autonomie, et Sophie Cluzel, chargée des Personnes handicapées, à créer, en début d’année 2021, un comité de pilotage national sur les aides techniques pour l’autonomie des personnes.

Autonomie : les départements supplantés par l’Assurance-maladie pour des aides techniques ?

Nomenclature et tarifs à réviser

C’est à l’occasion de la 4e réunion de ce comité ...

